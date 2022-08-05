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Общество5 августа 2022 9:23

В Самаре запустят обновленную версию телепроекта «Право на маму»

Героями передачи станут приемные мамы и их семьи, детские психологи, представители органов опеки
Полина КАРПОВА
Целью проекта является устройство в семьи детей-сирот из госучреждений.

Целью проекта является устройство в семьи детей-сирот из госучреждений.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 8 августа 2022 года в Самаре будет запущена обновленная версия телепроекта «Право на маму». Программа будет выходить на телеканале «Самара ГИС» раз в месяц, каждый второй понедельник. Перед зрителями она предстанет в новой концепции.

– Героями передач станут представители детских социальных учреждений, городских и областных органов опеки, детские психологи, приемные мамы и члены их семей. Также поменялась ведущая, - рассказали в региональном правительстве.

Напомним, проект «Право на маму» был создан в 2012 году совместно с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и департаментом опеки и попечительства Самары. Программа помогает детям-сиротам из госучреждений найти новую семью.