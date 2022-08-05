В Самаре запустят обновленную версию телепроекта «Право на маму»

Целью проекта является устройство в семьи детей-сирот из госучреждений. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 8 августа 2022 года в Самаре будет запущена обновленная версия телепроекта «Право на маму». Программа будет выходить на телеканале «Самара ГИС» раз в месяц, каждый второй понедельник. Перед зрителями она предстанет в новой концепции.

– Героями передач станут представители детских социальных учреждений, городских и областных органов опеки, детские психологи, приемные мамы и члены их семей. Также поменялась ведущая, - рассказали в региональном правительстве.

Напомним, проект «Право на маму» был создан в 2012 году совместно с министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и департаментом опеки и попечительства Самары. Программа помогает детям-сиротам из госучреждений найти новую семью.