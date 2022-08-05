В Самарской области в колонию пытались передать напичканное гаджетами мыло

Гаджеты одному из осужденных передала девушка / Фото: УФСИН по Самарской области

В исправительную колонию, находящуюся в селе Спиридоновка Волжского района, пытались передать посылку с сюрпризом. В ней находился брусок мыла, в котором были спрятаны гаджеты и аксессуары.

— Нарушение обнаружили младшие инспекторы отдела режима и надзора при досмотре посылки. Ее передала гражданка К., — сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

Среди хитро спрятанных предметов находились сим-карта, два мобильных телефона, USB-кабель, микросхема, а также батарея для сотового телефона.

Посылку пытались передать осужденному, который отбывает наказание в областной колонии. Сейчас по данному делу идет проверка, уточняются детали.