В Самаре экс-сотрудница ритуальной фирмы оформила на бывших клиентов кредиты

Дело в отношении женщины уже передано в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Сызрани попала под уголовное дело из-за весьма изощренного мошенничества. Женщина оформляла на своих бывших клиентов кредиты, а деньги тратила по своему усмотрению. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Некоторое время назад подозреваемая работала в агентстве ритуальных услуг. Там у нее накопилась база клиентов, а точнее - их персональных данных. Позже она уволилась, оформила на себя ИП по торговле кухонной мебелью и стала агентом – партнером одного из банков. Тогда мошенническая схема получила право на жизнь.

– Подозреваемая оформляла кредитные договора на покупку кухонных гарнитуров по документам с персональным данными клиентов агентства ритуальных услуг. Полученные деньги она тратила по собственному усмотрению, иногда внося первоначальные взносы на погашение отдельных кредитов, чтобы не вызвать подозрения у сотрудников банка, - информирует областное ГУ МВД.

Вскрыть обман удалось, когда в банк массово стали приходить заявления от граждан. Жители сообщили, что на них оформили кредиты без их участия и согласия. Общий ущерб составил 1,1 млн. рублей. В деле начали разбираться участковые уполномоченные полиции майор полиции Сергей Аверьянов и старший лейтенант полиции Антон Ходжимирзаев. Они оперативно вышли на подозреваемую.

В отношении женщины возбудили девять уголовных дел по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В данный момент они объединены в единое производство и направлены в суд.