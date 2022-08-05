Голый ребенок на детской площадке вызвал взрыв возмущения у жителей Самары

Самарцам не понравилось, что родители играли с голым ребенком на детской площадке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары возмутил голый ребенок на детской площадке. Все произошло на Полевом спуске набережной. Отдыхающие на пляже сняли на фото этот вопиющий, по их мнению, случай и опубликовали в соцсетях. Пост вызвал бурное обсуждение среди интернет-пользователей.

— Родители играли с абсолютно голым малышом на детской площадке. Я подошла и высказала недовольство и матери, и отцу. Мало того, что ребенок голый ходит в общественном месте, так он изгадил всю площадку. Говорю, сняли бы с себя трусы и ходили бы, а мать ответила, что тоже могут так сделать, — возмутилась самарчанка.

По словам женщины, через некоторое время семья все-таки собрала свои вещи и ушла. Это событие настолько взволновало ее, что она решила рассказать об этом в соцсетях. Правда, поддержку нашла не у всех. Кто-то считает, что голый ребенок на пляже — это норма и в этом нет ничего предосудительного. По мнению других, мать малыша должна была захватить на прогулку запасные трусы — на замену испачканным и не шокировать окружающих голым видом.

К слову, человека который опубликовал фото чужого ребенка в соцсетях, могут наказать. Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, отец мальчика написал по данному поводу заявление в полицию.