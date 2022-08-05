Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2022 10:31

В Самарской области пройдут дорожные рейды с 5 по 7 августа 2022 года

Инспекторы усилят контроль
Алена ПРОВКИНА
Дорожные полицейские усилят контроль

Дорожные полицейские усилят контроль

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области инспекторы проведут направленные рейды на дорогах. Мероприятия запланировали с 5 по 7 августа 2022 года.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники госавтоинспекции задействуют максимальное число сотрудников, в том числе руководство. Традиционно, полицейские выходят на усиленные режим несения службы. Особое внимание уделят автомобилистам, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что за первое нарушение водителей привлекут к административной ответственности. За повторное задержание автолюбителям может грозит уголовный срок.