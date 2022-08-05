В Самаре готовят к вводу второй корпус новой школы на 5-й просеке

Площадь нового корпуса составляет 18 тысяч квадратных метров / Фото: дума Самары

В Самаре в этом учебном году откроют второй корпус общеобразовательной школы № 26 на 5-й просеке. Он рассчитан на 850 школьников, в нем уже завершены все отделочные работы, установлено новое оборудование. Об этом стало известно во время визита депутатов городской и губернской дум на объект.

Помимо учебных кабинетов, в здании предусмотрены спортивный и актовый залы, столярные и слесарные мастерские, зона отдыха, актовый зал на 548 мест, а также столовая на 425 мест. Сейчас идет набор первоклассников, из которых уже сформировали девять классов. В одном из блоков здания предусмотрен детский сад на 75 мест.

Обустраивают и прилегающую территорию. Площадь для проведения торжественных мероприятий включает в себя спортивную площадку, а также зону отдыха как для детсадовцев, так и учеников начальных классов.

Планируется, что новый корпус площадью 18 тысяч квадратных метров разгрузит первый учебный корпус. В нем сейчас учится 1100 человек вместо положенных 650.