В Самаре суд отказал брату экс-главы ФКР Алексею Архипову в смягчении наказания

Ходатайство рассмотрели в Куйбышевском районном суде Самары. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел ходатайство брата экс-главы регионального Фонда капитального ремонта. Алексей Архипов просил заменить наказание в виде лишения свободы на более мягкое, сообщает прокуратура Самарской области.

Приговор братьям Архиповым был вынесен в 2020 году. Бывшего руководителя ФКР Михаила Архипова приговорили к 10 годам колонии строго режима и штрафу в 40 млн. рублей. Его брат Алексей получил более мягкое наказание – 6,6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 25 млн. рублей.

– В данный момент Алексей Архипов находится в колонии, где отбывает наказание за коммерческий подкуп. Здесь он работает, однако из подлежащей удержанию суммы выплатил только 100 тысяч рублей, соразмерных мер к выплате штрафа не принял, – информирует пресс-служба надзорного органа.

В ходе рассмотрения ходатайства прокурор Самарской прокуратуры возразил против его удовлетворения. Суд принял решение об отказе в замене наказания на более мягкое. Отмечается, что постановление пока не вступило в законную силу.