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Общество5 августа 2022 11:05

Стало известно, какие экзамены самарские выпускники сдали лучше всего

Среди них не оказалось математики и русского языка
Ирина СИНЕГУБОВА
Выпускников, не преодолевших порог, стало меньше по шести предметам

Выпускников, не преодолевших порог, стало меньше по шести предметам

Фото: Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ

Промежуточные итоги экзаменов 2022 года показали, что лучше всего выпускники самарских школ сдали географию, обществознание, химию, английский язык, информатику и ИКТ.

— Количество высокобалльных результатов по этим предметам стало значительно больше, — рассказали в министерстве образования и науки Самарской области.

Общие результаты, которые получили выпускники в этом году, схожи с прошлым годом. Доля человек, не преодолевших порог, стала меньше по шести предметам: география, биология, история, литература, обществознание, химия.

В этом году средний балл выше, чем в прошлом, по профильной математике, истории, географии, обществознанию, химии, английскому и французскому языкам. По результатам всех экзаменов 120 человек получили 133 стобалльных результата.