Агент подтвердил интерес «Крыльев Советов» к нападающему «Галатасарая» Йылмазу

Самарцы ищут варианты для усиления атаки. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Агент 22-летнего нападающего «Галатасарая» Барыша Йылмаза Тукай Малдан подтвердил интерес к игроку со стороны «Крыльев Советов». По словам агента, ему звонили из самарского клуба.

- Переговоры по возможному переходу Йылмаза в «Крылья Советов» и вправду были, - приводит слова Малдана «Чемпионат». - Мне позвонили из «Крыльев», но я сказал, что сначала надо поговорить с «Галатасараем». На этом мы закончили наш разговор и, как вы видите, переговоры не сдвинулись с места.

Ранее турецкий журналист Сами Йен Хабер рассказал, что «Крылья» собирались арендовать Барыша Йылмаза и что сам футболист был готов поехать в Самару, однако главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук затормозил переговоры.

Напомним, в воскресенье, 7 августа, «Крылья» примут на «Солидарность Самара Арене» московское «Динамо» в рамках четвертого тура РПЛ. После трех туров подопечные Игоря Осинькина идут на 10 месте в чемпионате России с четырьмя очками.