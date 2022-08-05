В Самарской области 5 августа 2022 года подтвердили 251 случай COVID-19

Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 389 075 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Самарской области продолжает расти количество пациентов с коронавирусом. За последние сутки был поврежден 251 случай заболевания. Информацию сообщили в региональном оперштабе.

В Самаре COVID-19 подхватили 115 человек, в Тольятти - 41, в Новокуйбышевске - 14, в Отрадном - 13, в Волжском районе - 12. 6 случаев заболевания зафиксировали в Кинель-Черкасском районе, по 4 случая - В Безенчукском, Сызранском, Елховском и Борском районах. Еще по три зараженных пришлось на в Красноармейский, Похвистневский, Камышлинский районы и Чапаевск.

В Хворостянском, Челно-Вершинском, Клявлинском, Исаклинском, Кошкинском районах и Жигулевске заболели по два человека. По одному случаю заболевания было выявлено в Шенталинском, Нефтегорском, Алексеевском, Большеглушицком, Пестравском районах и Похвистнево.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 389 075 человек. 7 935 скончались, в том числе один - за прошедшие сутки.