Дополнительный период экзаменов для выпускников пройдет в Самарской области в сентябре 2022

Для выпускников 20 сентября предусмотрен резервный день / Фото: министерство образования и науки Самарской области

В Самарской области с 5 по 20 сентября будет проходить дополнительный период государственной итоговой аттестации. Участие в нем примут более 200 человек.

— Дополнительный период сделан для тех, кто пропустил экзамены по уважительной причине, например, заболел, или получил плохой результат, — рассказали в министерстве образования и науки Самарской области.

Математику базового уровня 185 человек напишут 5 сентября, русский язык – 37 выпускников 8 сентября. Для тех, кто не сможет присутствовать в эти дни, предусмотрен резервный день — 20 сентября.

Узнать результаты экзаменов, написанных в дополнительный период, учащиеся смогут до 21 сентября – по математике базового уровня, до 27 сентября – по русскому языку.