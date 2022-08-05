Жителям Самары рассказали, где найти продукты по самой низкой цене

В областном центре провели мониторинг Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарским жителям рассказали, где найти продукты по самой низкой цене. В областном центре специалисты провели ежедневный мониторинг минимальной стоимости на продовольственные товары.

По данным городской администрации на 5 августа 2022 года, выгоднее приобрести говядину (кроме бескостного мяса) за 350-450 рублей/килограмм в «Потоке» Октябрьского района. Капусту белокочанную за 19,89 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожном районе. Молоко – 44 рубля/литр – также в «Ленте». Сахар-песок – 62,9 рубля/килограмм – в «Ашане» Советского района. Яйца куриные – 33,99 рубля/10 штук – в «Перекрестке» Красноглинского района.

Подобные проверки помогают проанализировать ситуацию на продовольственном рынке. Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии.