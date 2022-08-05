В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности

Самая частая причина возникновения лесных пожаров - человеческий фактор Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области с 6 по 12 августа 2022 года объявлен оранжевый уровень опасности. В регионе сохраняется 5 класс пожарной опасности лесов. Информация об этом размещена на сайте Приволжского УГМС.

Жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор на всех территориях, располагающихся около леса. Помимо этого, ограничены въезд транспорта, нахождение людей в лесах, работы, связанные с разведением огня на территории лесных и земельных участков.

Всем людям необходимо быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности. За их нарушение предусмотрены штрафы: для граждан – до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.