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Общество5 августа 2022 12:32

Самарские приставы с начала года отправили на родину 131 мигранта

За прошлую неделю задержали 4 иностранных гражданина
Алена ПРОВКИНА
Некоторых мигрантов принудительно депортировали

Некоторых мигрантов принудительно депортировали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области судебные приставы с начала этого года отправили на родину 131 мигранта. Иностранные граждане незаконно прибывали на территорию региона.

По сообщению пресс-службы УФССП России по Самарской области, иностранцы могут въехать в страну через КПП, которые не требуют наличие визы. Однако, после 90 суток граждане должны официально продлить срок или добровольно покинуть страну. За нарушение иностранцев привлекают к ответственности, сумма штрафа – от 2 до 5 тысяч рублей.

Если мигранты отказываются уезжать, их ждет принудительная депортация. Нарушители не смогут вернуться в России в течение 5 лет.