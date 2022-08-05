Локальные ливни и шквалистый ветер обрушатся на Самарскую область 5 августа 2022 года

Вместе с дождем и ветром в регион может нагрянуть гроза Фото: Архив "КП"

В пятницу, 5 августа 2022 года, в Самарской области может испортиться погода. Синоптики прогнозируют целый ряд катаклизмов: ливень, грозу и шквалистый ветер. Объявлен желтый уровень опасности.

- Местами в Самарской области ожидаются гроза, при которой возможно шквалистое усиление ветра. Его порывы будут достигать 15-20 м/с. Локально пройдут ливни, - говорится в сообщении Приволжского УГМС.

По данным синоптиков, такая погода сохранится до вечера 5 августа. В субботу, 6 августа, существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до 28...33 градусов.

Жителей Самарской области призывают быть осторожнее и внимательнее. Непогоду лучше переждать дома. Если она застигнет на улице, нужно как можно быстрее найти укрытие. При сильном ветре нельзя ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами. Машины лучше поставить в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций.