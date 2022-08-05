Дополнительный транспорт подадут после матча «Крылья Советов» - «Динамо» в Самаре 7 августа 2022

После матча всех болельщиков развезут по домам на общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 7 августа 2022 года, на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре состоится матч 4 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Динамо» (Москва). Игра начнется в 18:30. Болельщики смогут добраться до площадки на общественном транспорте: на автобусах и трамваях. Дополнительные машины подадут и после окончания футбольной встречи.

- После матча дополнительные трамваи № 11, 12 и 25 будут ждать зрителей на конечной остановке «Самара Арена». Автобусы № 1, 34, 41 и 67, следующие в сторону площади Кирова, - на остановке «Ул. Алма-Атинская», а № 1 и 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи, - на остановке «Ул. Дальняя», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным департамента транспорта Самары, в день матча перекрывать дороги у стадиона не будут. Так что владельцы авто смогут свободно там проезжать.

Напомним, возле «Солидарность Арены» работают выездные окна МФЦ (5, 6 и 7 августа), где можно оформить карту болельщика. Для ускорения процесса следует заранее заполнить заявление на портале «Госуслуги».