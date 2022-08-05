В Самарской области завершается ремонт дорожного участка на границе с Татарстаном

Дорожники наносят разметку. Фото: "Дороги Самарской области

В Самарской области сотрудники дорожных служб сообщили о завершении ремонта дорожного участка рядом с границей с Татарстаном. Специалисты приступили к нанесению разметки.

По данным национального проекта «Безопасные качественные дороги», в регионе продолжают реализовываться работы на дорожных участках. Отмечают, что ремонт 26 километровой автомобильной дороги Кошки – Романовка – Ерандаево – Андреевка – граница с Татарстаном. Дорожники уже обустроили обочину и съезды, установили новые остановочные павильоны, восстановили и частично заменили дренажные трубы для прохода воды.

Работы на объекте планируют завершить осенью 2022 года. Из бюджета выделили более 500 миллионов рублей.