Названы адреса установки пяти новых светофорных комплексов в Самаре в 2022 году

Светофоры устанавливаются светодиодные с таймером для удобства водителей и пешеходов / Фото: администрация Самары

В Самаре установят пять новых светофорных комплекса. Они включают в себя транспортные и пешеходные светофоры, опоры, контроллер, кабельные трассы, информационные секции. В мэрии назвали адреса, где появится новое оборудование.

Строительство начнется на перекрестках улиц Макаренко и Камчатской, Обувной и Народной. Новые светофоры установят также возле остановки «Химчистка» на улице Коммунистической, на улице Антонова-Овсеенко, 44 и на улице Маршала Устинова в районе дороги в поселок Козелки.

В этом году запланировано обновление 26 светофоров с таймерами, на шести из них работы уже выполнены. Остальные должны быть готовы до конца сентября 2022 года. Новые светофоры запускаются в течение суток, переключение происходит, как правило, в ночные часы.