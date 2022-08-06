Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 августа 2022 6:16

Житель Сызрани из-за ревности может сесть в тюрьму

Он оклеветал нового возлюбленного бывшей жены
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дело будут рассматривать в суде.

Дело будут рассматривать в суде.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30-летнему жителю Сызрани ревность может стоить свободы. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы за заведомо ложный донос. Он оклеветал сожителя бывшей жены.

- В дежурную часть поступило сообщение от 30-летнего жителя Сызрани о том, что из квартиры его бывшей супруги пропало принадлежащее ему имущество - электроинструменты на 4000 рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина сказал, что его вещи украл сожитель супруги. Однако полицейские все проверили и выяснили, что никто ничего не крал, просто так ревнивец решил отомстить новому возлюбленному бывшей. Это дело уже передали в суд.