Перед матчем «Крыльев Советов» с «Динамо» дети выйдут в футболках с картинами Репина

Матч пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» 7 августа. Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

Перед матчем четвертого тура Российской премьер-лиги «Крылья Советов» — «Динамо» 7 августа дети, которые будут выводить футболистов, выйдут в футболках с изображением картин Ильи Репина. Акция приурочена к 178-летию со дня рождения художника, которое отмечают 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

— Ребята, которые выведут футболистов на воскресный матч — это победители розыгрыша среди абонементщиков и тех, кто приобрел билеты на игру с «Динамо», — уточнили в самарском клубе.

Матч пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по самарскому времени.