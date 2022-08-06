В Тольятти водитель выпил алкоголь сразу после того, как устроил ДТП

«Гранта» после столкновения с другой легковушкой налетела на металлический забор, а «Калина» врезалась в дом. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти в пятницу, 6 августа, произошло ДТП. В районе 7:30 в одном из дворов между улицей Свердлова и Ленинским проспектом водитель «Лады Гранты» врезался в «Калину». Из-за столкновения «Гранта» налетела на металлический забор, а «Калина» врезалась в дом. Сразу после аварии мужчина, который был за рулем первой легковушки, повел себя странно — он решил принять на грудь. Алкоголь водитель выпил до того, как прошел медицинское освидетельствование, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

— В отношении водителя автомобиля «Лада Гранта» составлен административный протокол за правонарушение, — уточнили в полиции.

В ДТП пострадала женщина-пассажир «Калины». Ее отвезли в больницу, где медики назначили тольяттинке амбулаторное лечение.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии.