С территории завода имени Масленникова начали вывозить грунт

На строительной площадке работает техника - экскаваторы и грузовики.

Самарский блогер Евгений Щекин снял с высоты, как с территории завода имени Масленникова вывозят грунт. На кадрах видно, что территория ЗИМа огорожена, на строительной площадке работает техника - экскаваторы и грузовики.

На территории завода имени Масленникова планируют построить жилой комплекс. Там возведут 75-метровые дома на 1944 квартиры, новую набережную, детский сад на 171 место, спортивные площадки.

На общественных слушаниях большинство горожан поддержало застройку. Однако некоторые самарцы остались недовольны. По их мнению, многоэтажки увеличат нагрузку на инфраструктуру. Особенно пострадают школы и поликлиники.