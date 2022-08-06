Синоптики обещают жару до +33 в Самарской области 7-9 августа 2022 года

Август в этом году жаркий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни в Самарской области сохранится жаркая и сухая погода. Синоптики Приволжского УГМС обещают жару до +33, дождей не предвидится.

- Территория Приволжского УГМС по прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона азорского происхождения. Сохранится жаркая погода, - отметили синоптики.

В воскресенье, 7 августа, температура воздуха ночью будет +13… +18, а днем +28… +33. Будет малооблачная погода, осадков не обещают. Ветер северо-восточный, он будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

В понедельник и во вторник, 8 и 9 августа, ночью +14… +19, днем потеплеет до +28… +33. Обещают переменную облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый.