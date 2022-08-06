В Самаре грузовой фургон спровоцировал массовую аварию 5 августа 2022

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Советском районе Самары вечером в пятницу, 5 августа, произошло массовое ДТП. Спровоцировал его 30-летний водитель грузового фургона «ВИС 234700-40». Он ехал по улице Гагарина со стороны Карбышева, напротив дома №119 фургон врезался в припаркованный Volkswagen Golf, а потом в Nissan Qashqai, который ехал в попутном направлении. В аварии пострадал 4-летний ребенок, который был в салоне Qashqai, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение, - рассказали в областном главке.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка.