В Ширяево пройдет фестиваль «Жигулевская вишня» 13 августа 2022

«Жигулевская вишня» - один из самых известных и крупных гастрономических фестивалей Самарской области. Фото: Яков КНЯЗЕВ

В селе Ширяево Самарской области в субботу, 13 августа 2022 года, пройдет фестиваль «Жигулевская вишня». Продлится он с утра, с 7:30, до 16:00, вход свободный.

Гостей фестиваля ждут конкурс и дегустация вишневых пирогов, выставка картин «Легенды Жигулей», вишневая ярмарка, концерт, розыгрыш подарков, конкурс «вишневых» костюмов и многое другое.

«Жигулевская вишня» - один из самых известных и крупных гастрономических фестивалей Самарской области. Каждый год его традиционно проводят в Ширяево. В этом году его проведут в 16 раз.