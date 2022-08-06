Тольяттинский «Акрон» крупно уступил хабаровскому СКА в матче Первой лиги

Это третье поражение тольяттинцев на старте сезона. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» крупно проиграл хабаровскому СКА в матче четвертого тура Первой лиги. Игра проходила в Казани, где «армейцы» временно проводят домашние встречи, и закончилась со счетом 3:0. Голами отметились Никита Мирошниченко, Михаил Гащенков и Саид Алиев. Тольяттинцы играли вдесятером с 43 минуты.

После четырех туров «Акрон» идет на последнем месте в турнирной таблице Первой лиги с одним очком в активе. В следующем туре тольяттинцы сыграют на выезде против «Краснодара-2». Матч пройдет 14 августа.