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Спорт6 августа 2022 17:19

Тольяттинский «Акрон» крупно уступил хабаровскому СКА в матче Первой лиги

Игра завершилась со счетом 0:3
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Это третье поражение тольяттинцев на старте сезона. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Это третье поражение тольяттинцев на старте сезона. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» крупно проиграл хабаровскому СКА в матче четвертого тура Первой лиги. Игра проходила в Казани, где «армейцы» временно проводят домашние встречи, и закончилась со счетом 3:0. Голами отметились Никита Мирошниченко, Михаил Гащенков и Саид Алиев. Тольяттинцы играли вдесятером с 43 минуты.

После четырех туров «Акрон» идет на последнем месте в турнирной таблице Первой лиги с одним очком в активе. В следующем туре тольяттинцы сыграют на выезде против «Краснодара-2». Матч пройдет 14 августа.