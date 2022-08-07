Сельчанин набросился на бывшую жену с ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самарской области поплатился за угрозы бывшей жене. Мужчина получил условный срок за угрозы убить экс-супругу. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказали правоохранители, 49-летний житель села Федоровка Приволжского района развелся с женой, однако продолжал жить с ней в одном доме. В какой-то момент между экс-супругами вспыхнула ссора, которая чуть не закончилась трагедией. Мужчина схватил нож и набросился на бывшую жену, угрожая ее убить.

Женщина вызвала полицию, правоохранители задержали дебошира, и он признался в содеянном. На мужчину возбудили уголовное дело, и суд приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком в год.