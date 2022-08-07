В Тольятти безработный мигрант разъезжал на Porsche Cayenne с напечатанными на принтере правами

Водитель вызвал подозрения у инспекторов ГИБДД Фото: Ольга НОВИКОВА

В Тольятти безработный мигрант разъезжал на автомобиле Porsche Cayenne с поддельными водительскими правами. Его задержали и возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Подозрительную иномарку остановили в девять утра в субботу на посту ГИБДД в Тольятти. За рулем оказался безработный 34-летний житель ближнего зарубежья. Мигрант предъявил документы для проверки, однако бумаги вывали сомнения у стражей порядка. Инспекторы изъяли водительское удостоверение и направили его на экспертизу. Выяснилось, что документ «липовый» - его напечатали на струйном цветном принтере.

Мигрант не стал отпираться и признался, что купил права в интернете. Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело за подделку документов. Ему грозит до одного года лишения свободы.