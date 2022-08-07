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Общество7 августа 2022 6:40

В Тольятти безработный мигрант разъезжал на Porsche Cayenne с напечатанными на принтере правами

Его поймали и возбудили уголовное дело
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Водитель вызвал подозрения у инспекторов ГИБДД

Водитель вызвал подозрения у инспекторов ГИБДД

Фото: Ольга НОВИКОВА

В Тольятти безработный мигрант разъезжал на автомобиле Porsche Cayenne с поддельными водительскими правами. Его задержали и возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Подозрительную иномарку остановили в девять утра в субботу на посту ГИБДД в Тольятти. За рулем оказался безработный 34-летний житель ближнего зарубежья. Мигрант предъявил документы для проверки, однако бумаги вывали сомнения у стражей порядка. Инспекторы изъяли водительское удостоверение и направили его на экспертизу. Выяснилось, что документ «липовый» - его напечатали на струйном цветном принтере.

Мигрант не стал отпираться и признался, что купил права в интернете. Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело за подделку документов. Ему грозит до одного года лишения свободы.