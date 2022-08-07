Движение по участку ул.Полевой в Самаре перекрыто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре перекрыли улицу Полевую 6 августа 2022 года. Здесь стартовали земляные работы по перекладке теплотрассы. Как пояснили в городской администрации, продлятся они как минимум до 15 августа.

Движение транспорта по ул.Полевой ограничили на участке от ул.Лесной до Волжского проспекта. Ограничительные знак коммунальщики выставили еще утром 3 августа, однако непосредственно к земляным работам приступили 6 августа.

По прогнозам мэрии, завершить техническое перевооружение теплотрассы рабочие должны к утру 15 августа. До этого времени проехать по данному участку будет нельзя.