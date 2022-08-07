Самарец ночью упал с крутого обрыва около села Хрящевка и сломал позвоночник

Фото: ПСС Самарской области.

Самарец упал с крутого обрыва около села Хрящевка и сломал позвоночник. Чтобы доставить пострадавшего до автомобиля скорой, понадобилась помощь спасателей. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

ЧП произошло поздно вечером 6 августа. Один из обитателей палаточного городка, расположенного около села Хрящевка, отправился на вечернюю прогулку и упал с высокого крутого обрыва. В результате мужчина получил травму позвоночника и от болевого шока потерял сознание.

К счастью, очевидцы заметили трагедию и сразу же вызвали скорую помощь. Однако прибывшие на место медики поняли, что не смогут поднять пострадавшего вверх по крутому склону. На помощь вызвали спасателей ПСС Тольятти. Они на носилках подняли пострадавшего вверх и передали врачам. Вся спасательная операция заняла около часа.