В Самаре иномарка протаранила «копейку» и отправила ее юных пассажиров в больницу

Иномарка не уступила дорогу отечественной легковушке. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре «Нисан Х-Трейл» протаранил «Копейку» и отправил ее юных пассажиров в больницу. Водитель иномарки не уступил отечественной легковушке дорогу, и это привело к ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в субботу, 6 августа, в 15.10 на перекрестке ул.Аксакова и ул.Чернореченской.

- На перекрестке 49-летний водитель иномарки не уступил преимущество 19-летнему водителю ВАЗ-2101, хотя отечественная легковушка двигалась по главной дороге, - рассказали в ГИБДД.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. В результате столкновения телесные повреждения получили 47-летняя пассажирка «Ниссана» и два 18-летних пассажира «копейки».