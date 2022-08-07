Как в пустыне Египта: жители Самары обнаружили необычное место для фотосессий

На берегах Волги обнаружилось место для фотосессий как в Египте Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Горы песка, бескрайнее голубое небо – раньше за фотографиями из пустыни можно было поехать в Египет, сейчас же это удовольствие стало гораздо менее доступным. Но разнообразить страницы своих социальных сетей хочется всем – и на помощь приходят красоты родного Поволжья. Одно из необычных мест для фотосессий в пустынном стиле обнаружили жители Самары неподалеку от Ширяева.

Карьер около Ширяево: нереальные пейзажи Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

- Мы отправились гулять по дороге в сторону Солнечной Поляны и наткнулись на чудесное место. Даже не знаю, с чем сравнить – то ли какие то декорации для съемки фильма «Кин-дза-дза», то ли филиал Сахары. После зелени волжских берегов – откровенный контраст, горы песка, известняка, ездят странные машинки с половиной кабины. Завораживает зрелище, - говорит житель Самары Евгений.

Камазы поднимают тучи пыли Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Речь идет о территории вокруг Жигулевского известкового завода, который находится в поселке Богатырь. Здесь разрабатывают карьер, добывают оттуда известняк, в печах обжигают известь, щебень и минеральный камень также отправляют вниз по Волге. В процессе работы предприятию и требуются эти склады – щебня, песка, известковой крошки. Ну а случайным прохожим сложно пройти мимо и не сделать великолепные кадры. Правда, в выходные «БелАЗы» с известняком все равно ездят туда-сюда, поэтому не помешает для прогулки и тканевая маска, есть участок дороги, где пыль стоит просто столбом.