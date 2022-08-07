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Общество7 августа 2022 9:12

В Самаре объявили желтый уровень опасности из-за адской жары 8-10 августа

В начале рабочей недели столбики термометров покажут +30… +33 С
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Самарцы спасаются от жары на пляже

Самарцы спасаются от жары на пляже

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за адской жары 8-10 августа. По прогнозам синоптиков, в начале рабочей недели в регионе столбики термометров покажут температуру в +30… +33 С. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Самарской области.

- В регионе объявлен желтый уровень опасности, - пояснили в МЧС. – Днем 8-10 августа в Самарской области ожидается жара в +30… +33 С.

МЧС просит самарцев внимательнее относиться к своему здоровью: не находиться долго на солнце с непокрытой головой, пить больше жидкости, обтираться мокрым полотенцем, избегать повышенных физнагрузок, проветривать автомобиль прежде чем сесть в салон.