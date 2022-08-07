В Самаре объявили желтый уровень опасности из-за адской жары 8-10 августа

Самарцы спасаются от жары на пляже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за адской жары 8-10 августа. По прогнозам синоптиков, в начале рабочей недели в регионе столбики термометров покажут температуру в +30… +33 С. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Самарской области.

- В регионе объявлен желтый уровень опасности, - пояснили в МЧС. – Днем 8-10 августа в Самарской области ожидается жара в +30… +33 С.

МЧС просит самарцев внимательнее относиться к своему здоровью: не находиться долго на солнце с непокрытой головой, пить больше жидкости, обтираться мокрым полотенцем, избегать повышенных физнагрузок, проветривать автомобиль прежде чем сесть в салон.