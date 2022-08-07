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Общество7 августа 2022 9:30

За сутки в Самарской области коронавирусом заболели 352 человека

34 больных ковидом госпитализированы
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
34 жителя региона угодили в больницы с коронавирусом

34 жителя региона угодили в больницы с коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области растет заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки по данным на 7 августа в регионе зарегистрировали 352 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщают региональные власти.

187 новых зараженных обнаружено в Самаре, 78 – в Тольятти, 18 – в Волжскаом районе, 9 – в Новокуйбышевске.

34 больных коронавирусом госпитализированы.

К счастью, обошлось без новых погибших.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в Самарской области заболели 389729 человек, 7935 из них скончались.