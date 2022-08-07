Количество рейсов между Самарой и Астраханью вырастет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество авиарейсов между Самарой и Астраханью увеличится с 9 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба астраханского аэропорта.

Дополнительные рейсы открывает казанская авиакомпания «ЮВТ Аэро».

- Прямые рейсы между Самарой и Астраханью запланированы дважды в неделю, - говорится в сообщении астраханского аэропорта.

Вылет из Самары в Астрахань запланирован на понедельник, 23.10, обратно в Самару самолет отправится в 07.55 во вторник.

По средам улететь в Астрахань можно будет в 13.25, а обратно в Самару – в 22.25

Время в пути в одном направлении составит 1 час 40 минут. Анонсируемая стоимость билетов — 5552 руб.