Три человека пострадали в ДТП на Чернореченской в Самаре

Водитель иномарки не уступил дорогу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Три человека пострадали в ДТП на улице Чернореченской в Самаре 6 августа 2022 года. Помощь медиков после аварии потребовалась 47-летней женщине и двум 18-летним подросткам.

По сообщению ГУ МВД по Самарской области, авария произошла 6 августа в 15.10. На пересечении улиц Чернореченской и Аксакова столкнулись «Нисан Х-Трейл» и ВАЗ-2101.

- 49-летний водитель иномарки не пропустил отечественную легковушку, которая ехала по главной дороге, - пояснили в ГИБДД.

В результате столкновения оба водителя не пострадали, а вот их пассажиры получили телесные повреждения. Помощь медиков понадобилась 47-летней пассажирке «Ниссана» и двум пассажирам отечественной легковушки 2004 года рождения.