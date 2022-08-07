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Общество7 августа 2022 12:09

В Самаре дерево рухнуло на тротуар и чуть не убило прохожего 7 августа 2022 года

ЧП произошло на улице Гагарина
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Рухнувшее дерево чуть не убило случайного прохожего. Фото: vk.com/overstory163

Рухнувшее дерево чуть не убило случайного прохожего. Фото: vk.com/overstory163

В Самаре 7 августа 2022 года дерево рухнуло на тротуар и чуть не убило случайного прохожего. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

ЧП произошло средь бела дня на улице Гагарина, 92.

- Дерево упало прямо на тротуар! – пишет очевидец Светлана Бобкова. - Парень, который выходил из магазина, еле-еле увернулся от него.

В комментариях горожане поздравляют земляка, чудом избежавшего смерти, со вторым днем рождения. А еще – сообщают о других опасных местах в городе, где сухие деревья угрожают жителям. Так, самарцы пожаловались на опасные участки на ул.Ново-Садовой и во дворе дома по ул.Димитрова, 11.