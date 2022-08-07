Столб пыли в 10 метров: очевидцы сняли на видео смерч на трассе под Тольятти

Смерч на дороге вызвал бурю эмоций у очевидцев. Фото: vk.com/patrul_tlt

Очевидцы сняли на видео смерч на трассе под Тольятти 7 августа 2022 года. Видеозаписью они поделились в социальных сетях.

На видеозаписи отчетливо видно десятиметровый столб пыли, который закручивается в воронку на обочине трассы под Тольятти. Дело происходит недалеко от одной из заправок на Хрящевской дороге. Увидев необычное природное явление, водители с опаской притормаживали, или вовсе останавливались, многие снимали на видео.

В комментариях горожане пишут, что герой видео – не смерч, а пылевой вихрь.

- Такие часто случаются под высоковольтным линия электропередач, - пишет Антон Кузнецов.

Также многие комментаторы поделились воспоминаниями, как встречались с подобными природными явлениями в разные периоды жизни.

- В детстве в деревне мы называли такой смерч «свадьбой чертей», - пишет Ольга Медведева.

Однако большинство комментаторов привали водителей быть осторожнее и не подъезжать к мини-торнадо слишком близко.