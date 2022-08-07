"Крылья Советов" объявили состав на предстоящий матч. Фото: ФК "Крылья Советов"

Игра «Крылья Советов» - «Динамо» состоится 7 августа 2022 года на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начнется она уже в 18.30 по самарскому времени. До старта матча болельщики могут посетить новый музей «Крыльев» на стадионе, послушать выступления кавер-группы «Лабутены». Команды уже объявили составы на игру. С капитанской повязкой самарцев на поле выведет Александр Солдатенков. В воротах будет Ломаев, на поле: Бейл, Евгеньев, Горшков, Ежов, Коваленко, Витюгов, Соколов, Цыпченко и Глушенков.

У «Динамо» капитан Федор Смолов, ворота будет защищать ШУнин, на поле Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Грулев, Гагнидзе, Моро, Лесовой, Тюкавин.

Покажет матч в прямом эфире Матч Премьер. За прямой текстовой онлайн-трансляйцией можно следить на сайте kp.ru. Наши спортивные журналисты расскажут о ходе матча и забитых мячах.

В трех предыдущих матчах «Крылья» победили Оренбург, проиграли Зениту со счетом 0:3 и вничью скатали игру с Торпедо (1:1). Так что сегодня тренер ставит обновленному составу волжан одну задачу – победа и три очка для турнирной таблицы, где сейчас самарцы занимают 10 строчку.

Напомним, что после матча будет усилен общественный транспорт. Пустят дополнительные трамваи с конечной остановки «Самара Арена», также зрителей будут ждать автобусы 34, 41 – в сторону ул. Кирова, и №№1 и 67 в сторону Управленческого.