В Самаре организовали легкоатлетический кросс «Сокольи горы»

В забеге приняли участие и дети, и взрослые
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В Самаре 6 августа организовали легкоатлетический кросс «Сокольи горы». Он проходил на нижней поляне лыжной базы «Чайка» в поселке Управленческий.
В забеге принимали участие как спортсмены-любители, так и опытные бегуны. Новички попробовали свои силы на дистанции 1586 метров, дети бежали дистанцию в 600 метров.
Более опытные бегуны соревновались на дистанциях в 3 и 10 км. Задачу усложняли спуски и подъемы на трасе.
Победители и участники получили паямтные медали.