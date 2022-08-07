В Самаре организовали легкоатлетический кросс «Сокольи горы»

В забеге приняли участие и дети, и взрослые Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самаре 6 августа организовали легкоатлетический кросс «Сокольи горы». Он проходил на нижней поляне лыжной базы «Чайка» в поселке Управленческий.

В забеге принимали участие как спортсмены-любители, так и опытные бегуны. Новички попробовали свои силы на дистанции 1586 метров, дети бежали дистанцию в 600 метров.

Более опытные бегуны соревновались на дистанциях в 3 и 10 км. Задачу усложняли спуски и подъемы на трасе.

Победители и участники получили паямтные медали.