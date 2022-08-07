В Самаре на 6-й просеке начали строить высотку у озера в августе 2022 года

В Самаре расчищают место под строительство еще одной высотки. Фото: скрин видео

В Самаре на 6-й просеке начали строить высотку у озера. Застройщик уже приступил к земляным работам. Видео с площадки с высоты птичьего полета опубликовал самарский блогер Евгений Щекин.

На записи видно, что на площадке в непосредственной близости от берега озера Грибное работает тяжелая техника. Бульдозеры выравнивают участок, предназначенный для возведения высотки. Совсем рядом находится еще один высотный дом – ЖК «Горизонт».

Как сообщалось ранее, к работам на участке застройщик – СК «Град» - приступил еще в июне – строители снесли все расположенные на участке временные постройки. Местные жители опасаются, что в результате строительных работ озеро может исчезнуть. Однако в мэрии уверяют, что застройщик имеет все необходимые разрешения, а проект строительства предусматривает также благоустройство.