Злоумышленник выломал кувалдой крышу чужого гаража. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Житель Самарской области выломал кувалдой крышу чужого гаража. Похищенные балки от сдал в металлолом. Однако уйти от ответственности злоумышленнику не удалось. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Жертвой преступления стала пенсионерка из Октябрьска. Женщина приехала в гараж, которой она использовала как хранилище заготовок на зиму, и обнаружила, что у него отсутствует крыша. Пенсионерка обратилась в полицию.

Правоохранителям удалось разыскать четыре похищенные шестиметровые балки в одном из пунктов приема металлолома. Нашелся и злоумышленник – местный житель, которого уже неоднократно судили за имущественные преступления.

Мужчина сознался, что специально присмотрел гараж в малолюдном месте. Он позвал на помощь знакомого и при помощи кувалды выломал металлоконструкции.

- После этого он нанял автомобиль «Камаз» с манипулятором и, не ставя в известность водителя о противоправности своих действий, отвез указанный лом в пункт приема металла,- пояснили в ГУ МВД.

Сейчас против злоумышленника возбудили уголовное дело.