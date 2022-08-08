В Самаре вновь проверили цены в магазинах в августе 2022 года

Самарцы смогут купить продукты по низкой цене Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские специалисты провели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары. В областном центре горожане смогут сравнить цены в сетевых и несетевых магазинах.

По данным городской администрации на 7 августа 2022 года, выгоднее всего купить говядину (кроме бескостного мяса) за 450 рублей/килограмм в «Потоке» Октябрьского района. Картофель – 34,9 рубля/килограмм – в «Перекрестке» Красноглинского района. Белокочанная капуста – 21,99 рубль – В «Ленте» Железнодорожного района. Пищевая соль – 8,19 рублей/килограмм – в «Пятерочке» Кировского района.

Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии. Подобные мониторинг помогают отслеживать наличие продовольствия в магазинах города.