Самарцам рассказали, как получить законный выходной 1-го сентября

Жители смогут воспользоваться некоторыми вариантами, чтобы провести время с детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали, как взять законный выходной 1-го сентября. Первый день учебного года выпадает на четверг.

По сообщению руководителям аналитического и исследовательского центра SuperJob, требовать выходной на законных основаниях могут доноры. Жители, чтобы отвести детей в школу, могут взять оплачиваемый отпуск, получить отгул в качестве компенсации за работу, попросить выходной или получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно.

Сообщают, что 1 сентября изначально не является ни праздничным, ни выходным днем. Поэтому не многие смогут уйти с рабочего места без уважительной причины.