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Происшествия8 августа 2022 6:23

В Самаре спасли 53-летнюю утопающую женщину ночью 7 августа 2022 года

Ее эвакуировали на берег
Алена ПРОВКИНА
Женщину доставили на берег

Женщину доставили на берег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре спасатели оказали помощь утопающей. 53-летняя женщина чуть не оказалась под водой.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, ночью в воскресенье, 7 августа 2022 года, спасатели получили сообщение о происшествии на воде. Женщина начала тонуть в реке Волга рядом с улицей Полевой. Специалисты провели работы по спасению и эвакуации. Потерпевшую доставили на берег.

Пока неизвестно, в каком состоянии находится женщина. На месте работали спецслужбы. Напомним, что городские пляжи заполнены из-за аномальной жары. Жителям нужно быть внимательнее в воде.