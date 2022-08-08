В Самарской области задержали 71 пьяного водителя в выходные дни

Задействовали максимальное количество сотрудников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции подвели итоги широкомасштабных дорожных рейдов. В регионе выявили более 2 100 нарушений.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, рейдовые мероприятия проходили с 5 по 7 августа 2022 года. За выходные дни сотрудники дорожной полиции задержали 71 пьяного водителя. Также уделяли внимание автолюбителям с незаконной тонировкой и водителям без прав.

Напомним, что за первое нарушение пьяный автолюбитель получает административный штраф. Если водитель повторяет нарушение, то его могут привлечь к уголовной ответственности.