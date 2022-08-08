Самара вошла в рейтинг городов, куда чаще всего ездят в командировки в бархатный сезон

Рейтинг составлен на основе данных бронирования отелей и квартир Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru составил рейтинг городов, куда чаще всего ездят в командировки в августе и сентябре. Самара оказалась на десятом месте.

— Для деловых поездок в Самару средняя стоимость ночи составила 2 246 рублей, средняя продолжительность поездки – две ночи, — сообщили в пресс-службе Tvil.

Самым популярным городом для командировок в бархатный сезон стала Москва. Также в десятку городов вошли Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Казань, Владивосток, Симферополь, Екатеринбург и Новосибирск.

Рейтинг был составлен на основе данных бронирований отелей и квартир. В сравнении с прошлым годом спрос на поездки в бархатный сезон вырос на 67%.