Погрузка на ж/д станциях в Самарской области выросла на 7% в июле 2022 года

Среди грузов, отправляемых по ж/д путям: нефть, зерно, удобрения, промышленное сырье / Фото: КбшЖД

На железной дороге в Самарской области выросла погрузка грузов. В июле 2022-го она составила более 1,5 млн тонн, что на 7% больше, чем годом ранее.

- По железной дороге было отправлено свыше 1 млн тонн нефти и нефтепродуктов (это плюс 18,6% к июлю 2021 года); 185,7 тысячи тонн химических и минеральных удобрений (плюс 35,3%); 47,1 тысячи тонн промышленного сырья и формовочных материалов (рост на 1,1%); 16,9 тысячи тонн зерна (рост на 12,9%), - сообщили в пресс-службе КбшЖД.

Всего с января по июль 2022-го на станциях РЖД в Самарской области удалось погрузить более 11,1 млн тонн грузов. Это на 6,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.