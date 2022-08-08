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Происшествия8 августа 2022 7:42

В Самарской области парень взял микрозайм и заявил в полицию, что это сделали мошенники

Он испугался реакции родителей на оформление кредита
Ирина СИНЕГУБОВА
Парню грозит до двух лет лишения свободы

Парню грозит до двух лет лишения свободы

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани 23-летний молодой человек пришел в полицию и сказал, что на его имя интернет-мошенники оформили микрозайм на сумму 9 000 рублей. В ходе проверок оказалось, что он это сделал сам.

— Выяснилось, что для подтверждения перевода парень сам вводил подтверждающий код из смс, присланный на его мобильный, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На камерах видеонаблюдения одного из банков обнаружили, как «потерпевший» в день оформления кредита снял со своей карты сумму микрозайма. Сызранец признался, что лично оформил на сайте кредит, а потом решил заявить в полицию о том, что это сделали мошенники.

По словам парня, он испугался, что родители узнают и не одобрят финансовую операцию. Сейчас ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Молодому человеку может грозить лишение свободы до двух лет за ложный донос.