В Тольятти две автолюбительницы не смогли разъехаться на перекрестке

Женщинам назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В городе Тольятти Самарской области две автолюбительницы столкнулись на перекрестке. Женщина-водитель отечественной легковушки не уступила иномарке.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в Центральном районе днем, 7 августа 2022 года, две женщины-водителя столкнулись на перекрестке. Владелица автомобиля «Lada Vesta» ехала по улице Карбышева и не уступила дорогу иномарке «Volkswagen Polo».

В результате столкновения пострадали обе женщины. С места происшествия их доставили в медучреждение, где назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.